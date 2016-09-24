Муженко – Хугу: режима "тишины" придерживается только Украина

Как сообщили в Управлении связей с общественностью Вооруженных Сил Украины, об этом заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко во время встречи с первым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

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«Украинские Вооруженные Силы приветствуют любые политические усилия, направленные на настоящее урегулирование конфликта на востоке Украины и вывод из Донбасса российских оккупационных войск. Вместе с тем отвод войск и тяжелого вооружения от линии разграничения возможен лишь при условии устойчивого прекращения огня. Украинские войска строго соблюдают режим прекращения огня, зато со стороны противника мы имеем обстрелы из минометов и стрелкового оружия и вооруженные провокации с участием ДРГ», - подчеркнул Муженко.

Как сообщал УНИАН, Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

В тексте соглашения отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

Положения Рамочного решения распространяются на дополнительно согласованные участки разведения, которые могут быть определены в ходе дальнейших консультаций.

"Процесс разведения сил и средств, включая подготовительные мероприятия, для каждого из участков разведения не должен превышать 30 суток. При этом именно разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется по мониторингу СММ ОБСЕ синхронно, зеркально и должно завершиться в течение не более трех суток", - говорится в документе.