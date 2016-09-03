СБУ задержала женщину-информатора боевиков "ЛНР" (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину-информатора террористической организации «ЛНР» в районе проведения антитеррористической операции.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, на протяжении 2014-2016 годов она передавала одному из боевиков «ЛНР» сведения о численности, вооружении, перемещении и местах дислокации украинских подразделений в Новоайдарском районе Луганской области.

«Во время обыска по месту жительства сообщницы террористов правоохранители изъяли средства связи, карточки мобильных операторов и заметки, подтверждающие ее противоправную деятельность», - говорится в сообщении.

В отношении задержанной открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.