В штабе АТО рассказали о "режиме тишины" на Донбассе: боевики 13 раз стреляли сегодня

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

На Донецком направлении больше всего вражеских обстрелов зафиксировано в Авдеевский промзоне.

«Враг обстреливал украинских защитников, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. А по Верхнеторецкому боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов», - сообщили в штабе.

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На Мариупольском направлении противник предпринял вооруженных провокаций в районе Марьинки, Широкино, Павлополя и Талаковки, где боевики также вел беспокоящий огонь из пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время в штабе АТО отметили, что все эти случаи нарушения режима прекращения огня оккупационными войсками тщательно документируются военнослужащими украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, при этом тяжелое вооружение не применяли. Погиб один украинский военный, еще шестеро получили ранения.