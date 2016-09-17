Сутки в АТО: 30 вражеских обстрелов, в районе Донецка и Мариуполя активизировались снайперы боевиков

Запрошлые сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, тяжелое вооружение при этом не применяли. Об этом штаб АТО сообщил на странице в Facebook.

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В частности, на Донецком направлении зафиксировано 16 нарушений «режима тишины». Обстрелы со стороны противника из стрелкового оружия и пулеметов произошли в районе Авдеевки, Каменки, Новоселовки Второй и Зайцево. А по Шахте Дутовка, Торецкому и Авдеевке враг открывал огонь из гранатометов.

На Мариупольском направлении зафиксировано 10 нарушений «режима тишины». Враг открывал огонь из пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Старогнатовки, Новотроицкого, Широкино и Талаковки.

В штабе отметили, что на Донецком и Мариупольском направлениях боевики стали больше использовать снайперов с дальнобойными винтовками. Так, противник применил снайперские группы в районе Чермалыка, Гранитного и Авдеевки.

«На Луганском направлении зафиксировано 4 нарушения «перемирия». Противник прибег к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки, где боевики также вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

«Но, несмотря на провокации, Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений», - подытожили в штабе.