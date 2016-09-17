Гибель бойца на Яворовском полигоне: в военной прокуратуре рассказали подробности, открыли дело

Об этом заявил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец, передает "112 Украина".

Как сообщил прокурор, вчера около 21:00 в военную прокуратуру военного гарнизона поступило сообщение от командования воинской части о гибели во время ночных стрельб одного из военнослужащих. На место происшествия выехали прокурорские и следственные работники.

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"Предварительно нами установлено, что при проведении ночных стрельб на БМП один из военнослужащих выстрелил из 30-мм гранаты и попал в другую БМП, в которой также находился военный, который служил по контракту. В результате прямого попадания была пробита броня на БМП, и снаряд попал в голову военнослужащему, он погиб на месте происшествия", - сообщил Савинец.

Других пострадавших во время происшествия не было.

Сейчас военная прокуратура Львовского гарнизона проводит следственные действия. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 414 "Неосторожное обращение с оружием, повлекшее смерть потерпевшего".

Как сообщал УНИАН, на Яворовском полигоне во время учений погиб военный. В Минобороны сообщили, что погиб младший сержант службы по контракту, 35-летний львовянин.