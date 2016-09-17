Гибель бойца на Яворовском полигоне: в военной прокуратуре рассказали подробности, открыли дело
По факту гибели военнослужащего на Яворовском полигоне во Львовской области открыто уголовное дело.
Об этом заявил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец, передает "112 Украина".
Как сообщил прокурор, вчера около 21:00 в военную прокуратуру военного гарнизона поступило сообщение от командования воинской части о гибели во время ночных стрельб одного из военнослужащих. На место происшествия выехали прокурорские и следственные работники.
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"Предварительно нами установлено, что при проведении ночных стрельб на БМП один из военнослужащих выстрелил из 30-мм гранаты и попал в другую БМП, в которой также находился военный, который служил по контракту. В результате прямого попадания была пробита броня на БМП, и снаряд попал в голову военнослужащему, он погиб на месте происшествия", - сообщил Савинец.
Других пострадавших во время происшествия не было.
Сейчас военная прокуратура Львовского гарнизона проводит следственные действия. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 414 "Неосторожное обращение с оружием, повлекшее смерть потерпевшего".
Как сообщал УНИАН, на Яворовском полигоне во время учений погиб военный. В Минобороны сообщили, что погиб младший сержант службы по контракту, 35-летний львовянин.