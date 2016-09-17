Пограничники рассказали о военных вертолетах и технике РФ у границы с оккупированным Крымом
11:25, 17 сентября 2016Война
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Украинские пограничники фиксируют активность российских военных подразделений на административной границе со временно оккупированным Крымом.
Пограничники фиксируют активность российских военных подразделений на границе с Крымом / dpsu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, вчера наблюдалась активность ВС РФ вблизи админграницы.
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"За прошедшие сутки пограничники отследили полеты 9 вертолетов ВС РФ. Вертолеты двигались вдоль админгранице без ее пересечения на высоте около 1000 метров. Также пограничники наблюдали, как на разных участках к позициям ВС РФ подъезжала военная и инженерная техника", - отметили в Госпогранслужбе.
Как известно, в воскресенье в оккупированном крыму россияне собираются провести "выборы" в Госдуму.
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