Пограничники рассказали о военных вертолетах и технике РФ у границы с оккупированным Крымом

Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, вчера наблюдалась активность ВС РФ вблизи админграницы.

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"За прошедшие сутки пограничники отследили полеты 9 вертолетов ВС РФ. Вертолеты двигались вдоль админгранице без ее пересечения на высоте около 1000 метров. Также пограничники наблюдали, как на разных участках к позициям ВС РФ подъезжала военная и инженерная техника", - отметили в Госпогранслужбе.

Как известно, в воскресенье в оккупированном крыму россияне собираются провести "выборы" в Госдуму.