Перемирие не работает: боевики нарушили объявленный сегодня "режим тишины", нанеся удар по Авдеевке

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-офицер сектора "Донецк" Александр Завтонов.

"С 00.00 в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Донецк" обстановка резко успокоилась, впрочем, ненадолго. По состоянию на 6.00 зафиксировано два обстрела из гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны", - отметил он.

Завтонов напомнил, что за прошедшие сутки на Донецком направлении было зафиксировано 26 случаев нарушения режима тишины. "С целью прекращения действий российских оккупантов украинские защитники были вынуждены 6 раз открывать огонь в ответ", - сказал он.

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Ранее спикер пресс-центра штаба АТО Иван Арефьев заявил, что с начала суток в зоне АТО боевики трижды обстреливали позиции ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября вечером министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины и Франции заявил, что в полночь на Донбассе вступит в силу режим прекращения огня, который продлится минимум неделю.

“Мы приехали сюда (в Киев) с объявлением, с таким обещанием из Москвы, что в полночь вступит в силу режим прекращения огня на неделю”, - сказал Штайнмайер.

Он сообщил, что Украина также пообещала со своей стороны соблюдать прекращение огня.

“Если обе стороны будут соблюдать прекращение огня и больше чем неделю, то появится шанс и будет возможность достичь дальнейшего разграничения войск в некоторых регионах. Мы надеемся, что в следующий вторник на заседании Трехсторонней контактной группы именно об этом будет достигнута договоренность”, - сказал Штайнмайер.