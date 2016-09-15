Штаб АТО: боевики 50 раз нарушили "режим тишины", задействовав 152-мм гаубицу и танк

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 15 сентября.

Так, на Донецком направлении зафиксировано 26 нарушений “режима тишины”. В частности, обстрелы со стороны противника из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия велись по позициям украинских военных в Авдеевке, Верхньоторецком, Зайцевом, Пескам и Луганском. Кроме того, по поселку Луганскому, Зайцевому, Авдеевке, Пескам и Ленинскому оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

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Также для осуществления морально-психологического давления на подразделения сил АТО противник открывал огонь из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии - 152-мм и 122-мм калибра в районе Зайцевого, Авдеевки, Каменки и Верхнеторецкого. По поселку Луганскому вели огонь из БМП, а по Авдеевке - из танка.

На Мариупольском направлении зафиксировано 20 нарушений “режима тишины”. Российско-оккупационные войска прибегали к вооруженным провокациям и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному, Широкиному, Марьинке, Красногоровке, Талаковке, Гнутовому, Павлополю и Новотроицкому. А также оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра по Широкиному, Чермалыку, Павлополю и Водяному. Кроме того, вели огонь из БМП по Широкиному и Талаковке, а по Красногоровке вел огонь снайпер.

На Луганском направлении зафиксировано 4 нарушения “режима тишины”. Противник прибег к вооруженных провокаций в районе Новозвановки, Новоалександровки и Богуславского, где боевики открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.