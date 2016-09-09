Среди боевиков "ДНР/ЛНР" ходят слухи о том, что Путин их "слил" - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационные сопротивление" Дмитрий Тимчук.

"В рядах боевиков "ДНР" отмечается новая волна слухов о "сливе" со стороны Путина после его согласия на возвращение в "нормандский формат", - говорится в сообщении.

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По словам Тимчука, разочарование подкрепляют неоправданные надежды террористов на то, что учения ВС РФ "Кавказ-2016" могли быть прикрытием для начала масштабной открытой агрессии РФ против Украины.

"В подразделениях террористов "ЛНР" отмечаются схожие настроения, однако распространение подобных слухов нейтрализуется информацией командиров уровня "батальон-бригада" относительно вероятной массовой переброски в "ЛНР" дополнительных подразделений российских наемников и ВС РФ для "возвращения Лисичанска и Северодонецка", - отметил координатор группы ИС.

Ранее разведка предупредила, что Россия 5-10 сентября во время активной фазы военных учений "Кавказ-2016" может расширить масштабы вооруженной агрессии против Украины.