Разведка предупредила об угрозе российских военных учений "Кавказ-2016" для Украины

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

«5-10 сентября будет проводиться активная фаза учений “Кавказ-2016” с отработкой практических действий созданного на юго-западном стратегическом направлении ударного межвидового объединения войск, которое, по личному решению Путина, может быть применено для расширения масштабов вооруженной агрессии против Украины», - говорится в сообщении.

По информации разведки, в ходе стратегических командно-штабных учений “Кавказ-2016” осуществляется оперативное развертывание войск Южного военного округа и их наращивание за счет воздушного, наземного и высокомобильного компонентов Западного и Центрального военного округа.

«Группировка войск Южного, Западного, Центрального военного округа и Северного флота ВС РФ находятся в повышенном состоянии боевой готовности», - отмечается в сообщении управления разведки.

Читайте такжеВ разведке объяснили, какую угрозу для Украины представляет внезапная проверка боеготовности войск России (видео)

Как сообщал УНИАН, 25 августа президент России Владимир Путин привел в полную боевую готовность войска на границе с Украиной «для локализации кризисных ситуаций».

26 августа стало известно, что военно-транспортные самолеты РФ осуществили перемещение подразделений специального назначения с северо-запада России на полигоны Южного военного округа. Для проверки боеготовности войск было задействовано 20 самолетов Ил-76.

В тот же день 15 боевых кораблей Черноморского флота и 10 кораблей Каспийского флота вышли в море для проверки их боеготовности.