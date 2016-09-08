Боевики на Донбассе отрабатывают ведение наступательного боя - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«В рамках активной фазы стратегических командно-штабных учений “Кавказ-2016” осуществлено наращивание системы управления, наземного, авиационного и морского компонентов межвидовой группировки ВС РФ», - сообщили разведчики.

В течение суток на полигоне “Ашулук” (Астраханская область) и 4-м Государственном центральном межвидовом полигоне (Капустин Яр, Астраханская область) подразделения противовоздушной обороны Южного и Западного военных округов ВС РФ отработали вопросы отражения воздушного удара противника.

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В районе межвидового полигона Черноморского флота “Опук” большие десантные корабли “Азов”, “Цезарь Куников”, “Ямал”, “Саратов”, “Николай Фильченков” из состава отряда разнородных сил ЧФ РФ отработали отдельные элементы морской десантной операции.

«В рамках активной фазы СКШУ “Кавказ-2016” на временно оккупированных территориях востока Украины продолжались командно-штабные учения 1-го (Донецк) и -го2 (Луганск) армейских корпусов Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ: на полигонах “Перевальский” и “Успенский” – подразделениями 7-й (Дебальцево) и 4-й (Алчевск) отдельных мотострелковых бригад 2-го АК ВС РФ отработано ведение наступательного боя», - подчеркнули в разведке.

«В районе Новоазовска – подразделениями 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК ВС РФ отработано ведение боевых действий в обороне, в т.ч. организация противодесантной обороны морского побережья. В качестве условного противника привлекались подразделения отдельного штурмового батальона (Макеевка) 1-го АК и разведывательная рота 9-го ошмсп мп, которые отработали элементы форсирования водной преграды и высадки морского десанта», - сообщили разведчики.