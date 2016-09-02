"На мушке у боевиков": наблюдатели ОБСЕ вновь оказались под прицелом "ДНРовцев"

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Twitter.

«Наблюдателей СММ ОБСЕ держали под прицелом члены «ДНР» в Сосновском в 9.50», - заявили в миссии.

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Представители миссии назвали этот инцидент нарушением Минских соглашений. Патруль ОБСЕ уехал с места происшествия в безопасное место.

Как сообщал УНИАН, на блокпосту в подконтрольном "ДНР" с. Луговое (72 км к югу от Донецка) 22 августа пьяные боевики держали под прицелом наблюдателей ОБСЕ, отыскивая "шпионов".

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Подробнее читайте на УНИАН: http://www.unian.ua/war/1483409-v-obse-rozpovili-yak-pyani-boyoviki-trimali-pid-pritsilom-sposterigachiv-shukayuchi-shpiguniv.html