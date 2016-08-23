В ОБСЕ рассказали, как пьяные боевики держали под прицелом наблюдателей, отыскивая "шпионов"

Как говорится в отчете миссии, патруль состоял из четырех членов миссии и одного фельдшера на двух автомобилях.

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"Один из мужчин враждебно требовал проведения обыска автомобилей СММ. Руководитель патруля объяснил, что проводить обыск автомобилей СММ не разрешается, однако вооруженный мужчина настаивал на своем и начал обыск. В то же время другой вооруженный мужчина, который находился в блиндаже, расположенном напротив первого автомобиля СММ, с расстояния 7-8 метров направил ручной пулемет (РПК) на четырех членов патруля миссии, которые перед этим вышли из автомобилей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, практически все время, пока проводился обыск, боевик держал наблюдателей СММ под прицелом.

В то же время "ДНРовец", который проводил обыск, допытывался у наблюдателей, где находится оборудование, которое используется для "шпионажа" и "видеосъемки". "Он также расспрашивал о местонахождении "шестого" члена патруля, который, по его утверждениям, присутствовал, когда утром патруль проходил через блокпост (хотя на самом деле никакого шестого члена патруля не было)", - добавили в СММ.

В отчете подчеркнули, что два члена миссии почувствовали сильный запах алкоголя в дыхании мужчины, который проводил обыск.

"Обыск длился восемь минут. В конце концов патрулю СММ позволили проехать через блокпост, и наблюдатели впоследствии благополучно вернулись на свою базу в Мариуполе (102 км на юг от Донецка). СММ проинформировала Совместный центр по контролю и координации об этом инциденте", - проинформировали в ОБСЕ.

Как известно, 29 июля на этом же блокпосте вооруженные мужчины угрожали наблюдателям СММ оружием.