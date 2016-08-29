Украинские морпехи записали обращение к боевикам "Гиви" (видео)
10:19, 29 августа 2016Война
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Украинские морские пехотинцы записали видео для террористов боевика "Гиви".
Морпехи записали обращение для боевиков "Гиви" / Скриншот
Соответствующее видеопослание размещено на YouTube.
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"Ребята, к сожалению, мариупольская земля чрезвычайно неплодородна. Поэтому, все, что вы можете сделать для этой земли, - это послужить своими твердыми гниющими телами, как удобрением для этой земли. Если вы на это согласны, морская пехота Украины приглашает вас в гости. Но только один раз и навсегда. Слава Украине!"
Ранее полиция объявила в розыск боевика так называемой ДНР Михаила Толстых "Гиви".
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