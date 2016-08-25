"Гвардейцы Золотова" на Донбассе: разведка рассказала о подразделении личного охранника Путина

Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В Макеевку прибыло подразделение (150 человек) 604 Центра специального назначения «Витязь» (Балашиха, Московская обл.) Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Прибытие «гвардейцев Золотова» (личного охранника Путина) подается российским оккупационным командованием как «усиление второго эшелона» вымуштрованными подразделениями кадровых российских военнослужащих для поднятия упавшего боевого духа личного состава 11 отдельного мотострелкового полка, который понес значительные потери и получил молодое пополнение, которое не имеет боевого опыта и должной боевой подготовки. Но среди военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка такое мероприятие воспринято, как выставление «заградительного отряда», - говорится в сообщении.

Также на Донецком направлении в районе промышленной зоны Авдеевки проведена ротация передовых подразделений 11 омсп (Макеевка) 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ.

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Кроме того, из Стаханова в направлении Ирмино перемещены порядка двух мотострелковых рот 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 армейского корпуса вооруженных сил РФ. По данным разведки, к высшей степени боевой готовности (с целью проверки) запланировано приведение подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ с последующим выдвижением в определенные районы.

Вместе с тем на Мариупольском направлении в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ продолжается усиление подразделений расчетами противотанковых управляемых ракет.

Кроме того, украинской разведкой установлено нахождение на вооружении артиллерийских подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус» (предназначен для ведения артиллерийской разведки и корректировки огня артиллерии).