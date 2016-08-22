Разведка сообщила о 7 уничтоженных боевиках на Донбассе за сутки

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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«В течение суток подтвержденные потери противника составляют семь погибших и пять раненых военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 1 (Комсомольское), 3 (Горловка) и 5 (Макеевка) отдельных мотострелковых бригад 1 АК (Донецк) ВС РФ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что потери среди личного состава 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ связаны с взрывом боекомплекта самоходной артиллерийской установки, в результате чего погибли трое и ранен один военнослужащий.