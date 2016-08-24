В Луганской области в результате обстрелов боевиками получил контузию украинский военный
12:46, 24 августа 2016Война
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В Луганской области в результате обстрелов со стороны боевиков получил контузию украинский военнослужащий.
В результате обстрела с использованием САУ и крупнокалиберных пулеметов подвергся контузии украинский военнослужащий / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Юрия Клименко.
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«В результате обстрела с использованием САУ и крупнокалиберных пулеметов в направлении села Крымское Новоайдарского района получил контузию украинский военнослужащий», - информировал он.
Напомним, за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции российские оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
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