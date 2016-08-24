Накануне Дня Независимости российские оккупанты почти 50 раз обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, 19 обстрелов террористы осуществили на Донецком направлении, 22 - на Мариупольском и 7 - на Луганском.

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На Донецком направлении из запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии калибра 122 мм оккупанты выпустили более 75 снарядов по украинским позициям в населенных пунктах Зайцево и Дача. Севернее Красногоровки враг провел артобстрел еще четырьмя десятками снарядов калибра 152 мм.

«Кроме этого, по защитникам Авдеевки враг бил из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также 120-миллиметровые минометы оккупанты активно применяли в Семигорье и Невельском. Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь в Светлодарске, Луганском и Троицком, гранатометы различных систем и пулеметы крупного калибра применил по Верхнеторецкому, автоматические станковые гранатометы использовал в районе Майорска, в Светлодарске и вблизи Луганского задействовал боевые машины пехоты и провел неприцельный обстрел из 120-миллиметровых минометов», - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении, по данным штаба, сложилась не менее напряженная ситуация. Там противник применил тяжелую артиллерию трижды: в первой половине дня из установок калибра 122 мм открыл огонь по Мирному, калибра 152 мм - обстрелял позиции в Сионитном, с наступлением темного времени суток 50 снарядов калибра 152 мм выпустил по укреплениям в районе Талаковки.

Также из минометов калибра 120 мм российские оккупанты неоднократно обстреляли украинских бойцов в Марьинке и Водяном. В Красногоровке враг применил минометы калибра 82 мм, по Марьинке и Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы, в Николаевке и Водяном использовал гранатометы, в Старогнатовке - стрелковое оружие.

«По защитникам Широкино противник открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Гнутово применил БМП», - отмечается в сообщении.

В Луганской области из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов огонь велся в Крымском, в Новозвановке и Золотом враг открывал огонь из гранатометов, в Новоалександровке - из пулеметов крупного калибра, в Лопаскино - из стрелкового оружия. Вблизи Золотого и Новоалександровки активизировался снайпер.

Кроме того, трижды за сутки зафиксирован пролет враждебных БПЛА, сообщают в штабе АТО.