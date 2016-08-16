Разведка ожидает, что боевики в форме ВСУ имитируют наступательные действия сил АТО
Федеральная служба безопасности РФ передала боевикам 200 комплектов формы со знаками различия Вооруженных сил Украины для осуществления провокаций на Донбассе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.
"Сотрудниками ФСБ России доставлено 200 комплектов полевой формы Вооруженных сил Украины (с шевронами, фуражками и знаками различия), которые переданы под личную ответственность командирам (боевиков)", - отмечается в сообщении.
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В частности, 50 комплектов формы переданы 3-й отдельной мотострелковой бригаде для использования в районе Горловки; 50 комплектов формы переданы 100-й отдельной мотострелковой бригаде для использования в районе Марьинки; 100 комплектов переданы 11-му отдельному штурмовому мотострелковому полку для использования в районе Ясиноватой.
"В связи с этим ожидается проведение масштабной провокации противника, которая может предусматривать имитацию наступательных действий сил АТО на Донецком и Славянском направлениях", - отмечают разведчики.
Также в разведке сообщили, что 15 августа основные усилия противника были сосредоточены на поддержании боеготовности войск, ротации и усилении передовых подразделений, совершенствовании фортификационного оборудования.