Разведка ожидает, что боевики в форме ВСУ имитируют наступательные действия сил АТО

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

"Сотрудниками ФСБ России доставлено 200 комплектов полевой формы Вооруженных сил Украины (с шевронами, фуражками и знаками различия), которые переданы под личную ответственность командирам (боевиков)", - отмечается в сообщении.

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В частности, 50 комплектов формы переданы 3-й отдельной мотострелковой бригаде для использования в районе Горловки; 50 комплектов формы переданы 100-й отдельной мотострелковой бригаде для использования в районе Марьинки; 100 комплектов переданы 11-му отдельному штурмовому мотострелковому полку для использования в районе Ясиноватой.

"В связи с этим ожидается проведение масштабной провокации противника, которая может предусматривать имитацию наступательных действий сил АТО на Донецком и Славянском направлениях", - отмечают разведчики.

Также в разведке сообщили, что 15 августа основные усилия противника были сосредоточены на поддержании боеготовности войск, ротации и усилении передовых подразделений, совершенствовании фортификационного оборудования.