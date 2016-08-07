Штаб АТО: Боевики с полуночи более 20 раз открывали огонь из тяжелого вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Донецком направлении боевики открывали огонь из 120 и 82 мм минометов и гранатометов по укреплениям украинских военных на участке Красногоровка-Авдеевка.

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«Защитников Луганского враг обстрелял из минометов и крупнокалиберных пулеметов, в Троицком применил гранатометы, а вблизи Красногоровки и Песок использовал БМП», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на Мариупольском направлении, грубо нарушая Минские соглашения, российские оккупационные войска из 122 мм артиллерии накрывали позиции сил АТО в Майорске.

По Марьинке, Водяном и Павлополью враг вел огонь из минометов, по Старогнатовке – из пулеметов крупного калибра, а под Талаковкой - из стрелкового оружия. Вражеская бронетехника задействована в Широкином.

«На Луганщине по нашим опорных пунктах в районе Новозвановки и Попасной противник трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов», - добавили в пресс-центре.