Украинские военные рассказали, как боевики стратегически потеряли Зайцево (видео)

В поселке, рассказывают украинские бойцы, террористы теперь контролируют лишь две улицы, передает ТСН.

"Наша крайняя точка. Дальше метров 150 – и начинаются окопы сепаратистов", - провел экскурсию боец "Кварцит". Ближе и ближе к окопам боевиков военные подходят чуть ли не ежедневно. "Вот такие траншеи ребята постоянно копают. Говорят, еще совсем немного, каких-то четыре километра – и уже Горловка", - рассказывает командир.

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В бинокль видно не только огневые точки противника, но и все малейшие мелочи их укреплений. Несмотря на очень близкий контакт с врагом, потерь среди украинских бойцов здесь уже две недели нет. Чего не скажешь о силах противника. "ОБСЕ выходила на связь. Просили не открывать огонь, они ходили здесь собирали", - рассказывают защитники Украины.

Ближний бой — здесь обычное дело. Но стратегически, говорят военные, Зайцевое боевики уже окончательно потеряли. "Вчера был бой, четыре часа подряд продолжительностью. Они не пытались захватить. Они окопались, выходят малыми группами, создают видимость большого подразделения. Мы их подавляем", - говорят украинские бойцы.

Они надеются, что пройдет не больше месяца, и они окончательно выбьют горловских боевиков из Зайцево.