На КПВВ "Зайцево" и в поезде на границе с РФ умерли двое мужчин

Как сообщает ГПСУ, сегодня утром на КПВВ «Зайцево» после прохождения контроля потерял сознание мужчина, который следовал в пешем порядке на неподконтрольную Украине территорию.

Пограничники немедленно оказали первую медицинскую помощь, после чего представителями медицинской службы «Врачи без границ» были проведены реанимационные мероприятия.

Карета скорой медицинской помощи, которая через 15 минут прибыла на место, пытались спасти жизнь мужчины 1954 года рождения, но безрезультатно. За 30 минут после потери сознания медики констатировали смерть данного гражданина. Что стало причиной смерти, будет установлено медицинскими работниками. О происшествии проинформированы сотрудники полиции.

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Кроме того, вчера во время оформления поезда сообщением «Москва - Кишинев» пограничники отдела «Хутор-Михайловский» Сумского отряда, пытались спасти жизнь одному из пассажиров, которому стало плохо. К сожалению, фельдшером была констатирована смерть гражданина Молдовы 1954 года рождения. По данному факту проинформированы представители полиции.

Госпогранслужба выражает соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью мужчин и просит граждан соблюдать меры безопасности во время высокой солнечной активности.