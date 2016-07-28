Штаб АТО заявляет о резкой активизации обстрелов на Луганском направлении, теперь горячее всего - там

В частности, как сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО, на Донецком направлении зафиксировано 16 случаев открытия огня.

"Из запрещенных Минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов, а также минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Авдеевки. Кроме того, вчера около 11:30 в этом населенном пункте наша разведывательная группа вступила в огневой контакт с вражескими диверсантами. Боевое столкновение продолжалось почти час. В результате профессиональных действий украинских бойцов ДРГ отступила", - сказано в сообщении.

Также возле Зайцево и Новоселовки Второй враг применил гранатометы, в Новогородском – БМП, а в Луганском стрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

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На Мариупольском направлении оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня. В частности, из 82-миллиметровых минометов обстреляны украинские опорные пункты в Старогнатовке. Кроме того, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг задействовал в Водяном, возле Марьинки применил танк, а в Широкино – стрелковое оружие.

На Луганщине враг 18 раз как прицельно, так и хаотично обстреливал украинских армейцев из 82-миллиметровых минометов под Новозвановкой, Новоалександровкой, Богуславским, Крымским и поселком Большая Кошарная.

Кроме того, гранатометы противник использовал в Попасной и Лопаскино.