В Авдеевке традиционно горячо: боевики били по опорным пунктам сил АТО из 122-мм артиллерии

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Больше всего, 22 обстрела, зафиксировано на Мариупольском направлении. В частности, из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по Красногоровке. Кроме этого, из гранатометов различных систем,крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал укрепления украинских военных в Широкино, Марьинке и Новотроицком.

Российские оккупанты не прекращают вооруженные провокации на Донецком направлении, где зафиксировано 17 случаев нарушения ими режима прекращения огня.

Читайте такжеБои под Марьинкой: террористы применили новейшие снайперские винтовки, пытаясь захватить опорный пункт

"Горячей точкой остается Авдеевка. Там противник бил по нашим опорным пунктам из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба.

Также под минометный огонь попали позиции украинских армейцев в Невельском, Зайцево и возле шахты Бутовка. Вблизи Опытного противник использовал зенитные установки, в Песках, Новгородском и Новоселовке Второй – крупнокалиберные пулеметы, а в районе Луганского – гранатометы.

На Луганщине минувшие сутки прошли относительно спокойно.