Сегодня стартуют украинско-американские учения "Си Бриз-2016"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Темой учений является проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. Обучение планируется провести в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.

Накануне заместитель командующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке капитан 1-го ранга Алексей Неижпапа заявил, что корабли, силы и войска Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины полностью готовы к выполнению задач учений.

В свою очередь представитель командования ВМС ВС Украины капитан 1-го ранга Роман Гладкий сообщил, что в этом году «Си Бриз» значительно расширяет «географию» мест и районов своего проведения. «Кроме действий в море, более 25 кораблей, катеров и судов обеспечения от Украины, США, Турции и Румынии, помимо авиационной составляющей, более широким, чем в предыдущие годы, будет диапазон действий берегового компонента - многонациональной тактической группы», -сказал он.

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По его словам, стабилизационные действия при проведении операции в кризисном регионе по стандартам НАТО морские пехотинцы и специальные подразделения от Украины, США, Молдовы и Грузии будут проводить как в Межвидовом центре подготовки подразделений, что в Николаевской области, так и на юге Одесской области.

«Береговой компонент осуществит десантирование как морское, так и воздушное, в различных районах Одесской области. Если к этому добавить, что планируются действия артиллерии во время проведения противодесантной обороны, преодоление водной преграды с привлечением инженерных подразделений, специальные действия по обеспечению безопасности на приморском направлении, воздушное прикрытие высадки десанта, то мероприятия обещают быть насыщенными и динамичными», - отметил Гладкий.

Главное, подчеркнул он, ВМС ВС Украины будут иметь хорошую возможность отработать организацию планирования и подготовки многонациональной операции и совместные действия во время проведения многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе по стандартам НАТО.

Кроме этого, отметили в Минобороны, флагманский корабль «Гетман Сагайдачный» полностью готов к запланированному во время «Си Бриз — 2016» проведению самооценки 2-го уровня в рамках Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей фрегата с вертолетом Ка-27 пч.