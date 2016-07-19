Боевики отвергли украинскую схему обмена заложниками, подали "фантасмагорический список" из 600 человек - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Утром от ОБСЕ получила письмо, в котором содержится ответ ОРДО и их так называемого "уполномоченного" относительно всех наших предложений по освобождению заложников. ОРДО пишет, что в ответ на предложение украинской стороны относительно освобождения 25 заложников, готовности передать им 50 людей, которых они же запрашивали, в ответ на все наши предложения передать им 8 "саперов", чтобы освободить наших заложников, они отказываются", - рассказала она.

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Кроме того, по словам Геращенко, они требуют освобождения "всех на всех", подавая при этом "фантасмагорический список из 600 человек, половины из которого просто не существует".

Также представитель в гуманитарной подгруппе заявила, что на все призывы к логике, гуманизму и реалистичности украинская сторона получает отказ.

"Это и есть терроризм. И все причастные к такому издевательству над украинскими заложниками - настоящие сомалийские пираты с георгиевскими лентами", - подытожила Геращенко.

Как писала Геращенко, по последним уточненным данным от СБУ, в настоящее время на оккупированных территориях находится 108 украинских заложников и еще 10 за решеткой в России.