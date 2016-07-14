Боевики не дали никакого ответа на предложения Киева об обмене заложниками – Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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"По вопросу заложников, то пока мы не получили никакого ответа от ОРДО на наше предложение передать им 8 задержанных под Широкино диверсантов, чтобы освободить наших тяжелобольных военных, ни на предложение передать ОРДО 50 человек, чтобы освободить 25 украинцев", - отметила она.

По ее словам, особое внимание заложникам должна была бы посвятить «нормандская четверка» и «таки дожать Россию и боевиков, чтобы всех освободить».

Как написала Геращенко, по последним уточненным данным от СБУ, в настоящее время на оккупированных территориях находится 108 украинских заложников и еще 10 за решеткой в России.