Марчук назвал количество танков, которые Россия доставила на территорию Донбасса

Об этом в эфире 5 канала заявил представитель Украины в Минских переговорах Евгений Марчук.

Он заверил, что украинская разведка точно знает, через железнодорожный переход или границу с российской стороны заходят эшелоны, сколько и какую технику там привезли, куда потом эта техника идет и где ее разгружают.

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"Абсолютно точно известно, что с той стороны находится 702 танка трех модификаций, это современные танки, танки готовы к бою. Артиллерийских систем различных, ствольной артиллерии, реактивной и минометов – это больше тысячи. Уже не говоря о других параметрах, но это важнейшие компоненты военного характера, которые, как правило, связаны с действиями наступательного характера. Или нанесения очень больших потерь для противоположной стороны", – заявил украинский переговорщик.

Марчук также заявил, что о затухании конфликта на Донбассе можно говорить с точки зрения активности обстрелов, а с точки зрения накопления всех составляющих, вплоть до полевых госпиталей, средств разведки, складов оружия, отремонтированной техники, это свидетельствует о том, что Россия не собирается выходить оттуда.