За два дня в зоне АТО при обстрелах боевиков ранены 4 мирных жителей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной полиции, среди пострадавших – две женщины (64 года и 35 лет) и двое мужчин (67 лет и 42 года).

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Так, 16 июля в Марьинке жительница улицы Тельмана находилась на кухне, когда возле ее дома разорвался снаряд. Женщину задело осколком. 17 июля на улице Володарской два человека пострадали, когда во время обстрела бежали в подвал. Мужчина получил осколочные ранения живота, а женщина, которая является его племянницей, - ранения груди и конечностей.

В Авдеевке 17 июля в результате минометного обстрела осколочное ранение получил мужчина 1974 года рождения во дворе своего дома на улице Лермонтова.

Пострадавшие госпитализированы. По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст.258 Уголовного кодекса ("террористический акт"). Ведутся следственные действия.