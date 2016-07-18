За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 5 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСреди боевиков распространяются слухи о подготовке силами АТО наступления - ИС

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупационные войска 64 раза открывали огонь по позициям подразделений сил АТО на Донбассе.