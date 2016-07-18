За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 5 ранены
12:48, 18 июля 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения АТО 1 украинский военный погиб, 5 – получили ранения.
За сутки в зоне АТО 1 военный погиб / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупационные войска 64 раза открывали огонь по позициям подразделений сил АТО на Донбассе.
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