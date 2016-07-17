Силы АТО уничтожили двух и ранили трех российских оккупантов - разведка

В течение суток силы АТО уничтожили двух и ранили трех военнослужащих российских оккупационных войск.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщает на своей странице в Facebook.

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"16 июля погибли двое и ранены трое военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го АК (Донецк) ВС РФ, а также 7-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК (Луганск) ВС РФ", - сообщает украинская разведка.

Кроме того, установлены личные данные одного из погибших военнослужащих российских оккупационных войск - командир расчета гаубичной артиллерийской батареи из состава 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) Вихляев Александр Владимирович (06.09.1982 г.р.).

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе пророссийские террористы 77 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных, из них 37 - на Мариупольском, 31 - на Донецком и 9 - на Луганском направлениях.