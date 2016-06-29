Террористы "отпраздновали" день украинской Конституции обстрелами КПП "Марьинка" и "Золотое"

Как сообщает Государственная пограничная служба, из стрелкового оружия и гранатометов террористы обстреляли контрольный пост «Марьинка», где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы и ВСУ. Огонь велся из поселка Александровка, подконтрольного террористам.

В другом случае российско-террористические войска вели огонь из города Первомайск. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли КПВВ «Золотое». Несколько гранат ВОГ-25 разорвались в непосредственной близости перед контрольным пунктом въезда-выезда, говорится в сообщении.

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Пострадавших среди пограничников нет. В ответ огонь не открывался, отметили в ведомстве.

Как напоминает Госпогранслужба, КПВВ «Золотое» был подготовлен к открытию еще в конце марта этого года, однако работал лишь несколько часов. Его до сих пор не удается запустить из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков.