СБУ обнаружила у дачников в зоне АТО крупнейший арсенал оружия: 18 гранатометов, более 80 гранат и 8 тысяч патронов (видео)
19:43, 25 июня 2016Война
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Сотрудники Службы безопасности Украины в зоне проведения антитеррористической операции нашли тайник с большим количеством оружия, обустроенный местными жителями.
Сотрудники СБУ в зоне АТО нашли тайник с большим количеством оружия / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители изъяли из тайника 18 гранатометов РПГ-22, 50 гранат РГД-5 и 33 гранаты Ф-1 с запалами, противопехотную мину МОН-90, две ручные кумулятивные гранаты РКГ-3ЕМ, почти 8,5 тысяч патронов различного калибра, в том числе бронебойные, трассирующие, для снайперской стрельбы и стрельбы с глушителем.
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По оперативным данным, схрон был обустроен на одной из дач жителями Марьинского района Донецкой области для дальнейшей переправки оружия за пределы зоны АТО.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.
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