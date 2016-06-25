СБУ обнаружила у дачников в зоне АТО крупнейший арсенал оружия: 18 гранатометов, более 80 гранат и 8 тысяч патронов (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители изъяли из тайника 18 гранатометов РПГ-22, 50 гранат РГД-5 и 33 гранаты Ф-1 с запалами, противопехотную мину МОН-90, две ручные кумулятивные гранаты РКГ-3ЕМ, почти 8,5 тысяч патронов различного калибра, в том числе бронебойные, трассирующие, для снайперской стрельбы и стрельбы с глушителем.

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По оперативным данным, схрон был обустроен на одной из дач жителями Марьинского района Донецкой области для дальнейшей переправки оружия за пределы зоны АТО.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.