У Путина заявили, что вооруженная миссия ОБСЕ на линии разграничения и миссия на время выборов на Донбассе – два разных вопроса

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

"Эта тема – вооруженной мониторинговой миссии ОБСЕ на линии разграничения – это один вопрос, он требует урегулирования многих аспектов. Есть также электоральная миссия – это другой вопрос, его невозможно решать, абстрагируясь от темы выборов на этих территориях. А тема выборов – пока мы буксуем", - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня президент России Владимир Путин снова заявил о согласии на вооружение наблюдателей ОБСЕ на Донбассе стрелковым оружием.

"Согласен с Петром Алексеевичем Порошенко по поводу того, что нужно усилить миссию ОБСЕ. Вплоть до того, чтобы позволить наблюдателям миссии ОБСЕ иметь при себе стрелковое оружие", - сказал Путин.

По его словам, можно принять и другие меры по повышению безопасности.

"Но нельзя, ссылаясь на то, что не все урегулировано в этой сфере, бесконечно откладывать решение ключевых вопросов политического характера", - заявил Путин.