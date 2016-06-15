С начала суток на Донбассе зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб АТО

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении боевики в 02:00 совершили минометный обстрел позиций сил АТО неподалёку от Луганского из временно оккупированной Калиновки, а впоследствии к обстрелу подключилась еще и БМП. Из стрелкового оружия террористы вели огонь по укреплениям рядом с Зайцевым и шахтой Бутовка.

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На Мариупольском направлении российские оккупанты обстреляли опорные пункты неподалёку от Широкино, Водяного, Славного и Новотроицкого из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем, а неподалеку от Красногоровки и Березового активно действуют вражеские снайперы.

При этом в Луганской области сохранялся относительный режим тишины.

«Украинские воины на провокации не поддаются, ответный огонь не открывают», - подчеркнули в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще семь получили ранения.