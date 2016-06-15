Медведчук: Украина хочет вернуть 113 человек, боевики – 602

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

"Я могу сказать точные цифры, ОБСЕ, может быть, путается, но мы то точно не путаемся. Мы разыскиваем на территориях Луганска и Донецка, "ЛНР" и "ДНР" – 113 человек, которые находятся там как удерживаемые. Кроме того, 647 человек мы ищем без вести пропавших", - сказал Медведчук.

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"Представители Луганска и Донецка разыскивают 946 человек на территории, подконтрольной Киеву. Установлено на сегодняшний день 602 человека, часть из которых уже осуждены и отбывают наказания, часть является арестованными и их дела находятся в ходе судебного разбирательства", - добавил он.

Медведчук сообщил, что "мы продолжаем поиск других лиц, которых разыскивает Луганск и Донецк".

При этом он не согласился с термином "незаконно удерживаемые лица".

"Я бы применил термин не "незаконно удерживаемые", а "удерживаемые" лица. Толкования незаконности есть свои – в Луганске и Донецке утверждают, что у них есть свое законодательство, в том числе уголовное, и лица, которые у них арестованы или задержаны – по их уголовному или уголовно-процессуальному законодательству. То же самое и в Украине – не могут содержаться лица, которые задерживаются или арестовываются, без соответствия нормам уголовно-процессуального и уголовного кодекса", - сказал Медведчук.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что Украина борется за освобождение еще как минимум 25 заложников, у которых тяжелые проблемы со здоровьем.