Геращенко рассказала о 25 заложниках боевиков на Донбассе, насчет которых идут переговоры об освобождении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сегодня во время совместной встречи президента Украины Петра Порошенко с освобожденными сегодня из российской тюрьмы украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко.

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«Мы боремся за освобождение еще, как минимум, 25 наших ребят, и поверьте, что это очень тяжелая работа, но мы приложим все усилия для того, чтобы все те, кто находятся на оккупированном Донбассе, и это не 25, а гораздо больше людей, просто мы сейчас делаем эти предложения, чтобы освободили самых больных, и мы знаем, где они находятся», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 18.00 самолет из Солошенко и Афанасьевым приземлился в аэропорту «Борисполь», их сразу повезли в больницу.

Солошенко и Афанасьева обменяли на двух журналистов из Одессы - Елену Глищинскую и Виталия Диденко, задержанных в прошлом году по подозрению в сепаратизме.

Афанасьева приговорили в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летнего Солошенко - к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

По данным СБУ, на сегодня на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживают 112 украинцев.