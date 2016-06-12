Нардеп озвучил подробности обвала шахты Бутовка, под завалами которой находятся бойцы АТО

Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко на своей странице в сети Facebook.

"Ночью погибли бойцы на Бутовке. На других участках фронта потери...Обстрел был сильный и продолжительный. Уничтожено немало сооружений. Рухнула крыша. Есть возможность предположить, что артиллерия противника работала прямой наводкой. При таких условиях вообще странно, что наша сторона не смогла нанести удар, чтобы прекратить обстрел и дать возможность помощи прорваться в шахту", - написал депутат, не уточнив количество погибших украинских военнослужащих во время обстрелов.

Читайте такжеВ Минобороны опровергают гибель военных в результате боевых действий прошлой ночью: были только раненые

Он также сообщил, что в этой связи сегодня, 12 июня, на майдане Независимости в Киеве в 20 часов состоится акция памяти.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, на данный момент известно о четырех погибших и 10 раненых воинах из состава ДУК ПС. Под завалами еще есть бойцы.

Напомним, по данным Администрации президента Украины по вопросам АТО, за минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военнослужащих нет, 12 получили ранения. В то же время, по данным АП, противник потерял пять боевиков, еще 12 получили ранения.

Пресс-секретарь по вопросам АТО Александр Мотузяник уточнил, что, в частности, пятеро бойцов получили ранения вблизи шахты" Бутовка ", причем трое из них - в результате вражеского артиллерийского обстрела, двое - в результате взрыва гранаты.