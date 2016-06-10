СМИ рассказали, как Россия стягивает войска к границам с Украиной (видео)

В Беларуси обустроили аэродром для российских аэромобильных бригад и ударной авиации, а в Брянской области РФ в город Клинцы заводят 28-ю отдельную механизированную бригаду – там восстанавливают военный городок и инфраструктуру, передает ТСН.

Напротив Харькова появились две российских танковых дивизии. До конца года, говорят российские военные, на границе с Украиной развернут еще три.

Тем временем военные РФ говорят, что российские САУ, танки и "Грады", переброшенные в город Клинцы, что в 50 км от границы с Украиной, предназначены для.... белорусов. В этом белорусском корреспонденту признался офицер передислоцированной с Урала 28-й отдельной мотострелковой бригады.

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"Лукашенко начал на Запад поглядывать, вот дядя Вова и решил его напрячь. Пока балансирует между двумя табуретками. Мы войны не хотим, но ему не рекомендовали пускать НАТО. Здесь до Гомеля ехать менее, чем два часа, а до границы – 40 километров. Какая уже разница? Считай, мы к вашему "бацьке" в гости приехали. А знаешь, какая прицельная дальность у "Града", например?", - прокомментировал российский военный маневр.

Появление большого количества тяжелой военной техники на Брянщине вызвал скандал. Ведь воинскую часть в Клинцах официально закрыли еще в 2011-ом. От нее остались разве что бумаги.

Несмотря на то, что официально не звучали никакие комментарии, три сотни солдат из Екатеринбурга встречали первые руководители городка. С хлебом солью и даже с оркестром.

От Клинцов до Минска и до Киева – одинаковые пять часов езды. Очевидно, в Москве намерены играть мышцами перед обеими столицами.

В украинской разведке добавляют: до конца года к восточным гранам нашей страны российское минобороны перебросит новые силы.

И главное, отмечают разведчики, что эти тысячи солдат имеют боевой опыт. В частности, и в Украине. Один из бойцов, который теперь служит в Клинцах, так и отмечает: в город прибыл в той же форме, в которой ездил на Донбасс прошлым летом.

Напомним, ранее посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков заявил, что российская военная база в Клинцах Брянской области нужна, поскольку "радикализм в Украине начинает подниматься".