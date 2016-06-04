Сбитый боевиками дрон ОБСЕ зафиксировал запрещенный Минскими соглашениями ЗРК

"Перед аварией беспилотник зафиксировал зенитно-рекетний комплекс "Оса", что является прямым нарушением минских соглашений со стороны противника", - сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Вечером 2 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла связь со своим беспилотным летательным аппаратом дальнего радиуса действия, сообщается на странице СММ. На момент потери сигнала БПЛА находился на высоте 9 тыс. футов (2743 метра) над оккупированной боевиками "ДНР" территории.

Читайте такжеПод Северодонецком украинские военные сбили беспилотник боевиков

Одновременной потеря всех коммуникаций с БПЛА наводит наблюдателей на мысль, что это было вызвано ударом по хвостовой части аппарата, где расположены система защиты от заклинивания и антенны, что обусловило отказ всей системы. Офицер связи Вооруженных Сил Украины сообщил, что БПЛА исчез с радаров примерно в 2 км на юг от Корсуня в то же время, когда СММ потеряла с ним связь. Сейчас наблюдатели вместе с СЦКК собирается до предполагаемого места катастрофы, чтобы обнаружить останки беспилотника и точно установить причины его падения.

При этом в миссии подчеркнули, что 1 июня 2016 года этот БПЛА разыскал в Корсуне, что находится в зоне отвода тяжелых вооружений, пусковую установку оккупационных войск 9K33 "Оса" с ракетами класса земля-воздух калибра 210мм и зенитную пушку ЗУ-23. В подтверждение своих слов Миссия опубликовала фото соответствующего нарушения оккупантами Минских соглашений.

Также в СММ напомнили: российские боевики уже сбивали беспилотник наблюдателей ОБСЕ. Это случилось 27 мая, и его уничтожили боевики "ДНР" вблизи оккупированной ими Горловки.