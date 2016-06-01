Штаб АТО: За минувшие сутки количество обстрелов боевиков возросло

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00 часов 1 июня.

На Донецком направлении российскими наемниками было осуществлено 15 обстрелов, на Мариупольском - 14, и 2 на Луганском. Больше половины случаев нарушения режима тишины зафиксированы с наступлением сумерек.

Со стороны временно оккупированного Донецка и его окрестностей боевики из стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов и 82 мм минометов вели огонь по нашим опорных пунктах южнее Авдеевки.

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А со Спартака из 82 мм минометов выпустили 28 мин в направлении Опытного.

У Новгородского враг использовал против украинских воинов стрелковое оружие, автоматические гранатометы и снайперов, а рядом Луганского гранатометы различных систем и минометы калибра 82 мм.

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Усилились обстрелы и на Мариупольском направлении, где под огонь противника из 120-мм минометов попали наши позиции неподалеку Павлополя, а рядом Широкіного враг вел огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов и 82-мм миномета.

У Талаковки велся обстрел из автоматического гранатомета, а по укреплениям вблизи Новотроицкого из станкового противотанкового гранатомета.

По всей линии разграничения активизировались вражеские снайперы.