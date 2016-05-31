На оккупированный Донбасс въехали путинские "Ночные волки"

Об этом говорится в недельном отчете о деятельности миссии с 24 по 30 мая 2016 года.

"За время отчетного периода в двух случаях Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска «Донецк» увидела несколько байкеров с отличительной эмблемой байкерского клуба «Ночные волки», который пересекал границу в обоих направлениях", - говорится в отчете.

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Кроме того, за последнюю неделю наблюдатели на пункте пропуска «Донецк» зафиксировали 7 случаев прибытия автомобилей скорой помощи.

Эти машины имели как украинские, так и российские номерные знаки и пересекали границу в обоих направлениях.

В салонах этих скорых наблюдатели не заметили раненных людей.

*** Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург» является другом российского президента Владимира Путина. Залдостанов включен в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за аннексии Россией украинского Крыма.