Штаб АТО рассказал об очередном "фейке" врага: ВСУ не покидали позиции в районе Зайцево, Гнутово и Авдеевки
Информация о том, что подразделения Вооруженных сил Украины оставили позиции в районе Зайцево, Гнутово и Авдеевки, не соответствует действительности и является очередным "фейком" врага, отмечает штаб АТО.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре штаба АТО, это информационная провокация российско-оккупационных войск направлена на дискредитацию Украины и ее Вооруженных сил.
В пресс-центре призывают представителей СМИ пользоваться официальной и достоверной информацией, которую предоставляет пресс-центр и пресс-офицеры оперативно-тактических группировок.
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Подразделения ВСУ находятся на своих позициях и выполняют поставленные задачи, ситуация в зоне АТО напряженная, однако контролируемая, заверяют в пресс-центре штаба АТО.
Ранее спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что украинские военные остаются на своих позициях в Зайцево и никаких потерь этой территории не было.