Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке - штаб
00:47, 22 мая 2016Война
2926 1
Сегодня около 23.00 часов боевики открыли интенсивный огонь в направлении позиций сил АТО в районе Авдеевки.
Боевики обстреляли Авдеевку / facebook.com/ato.news
Несколько боеприпасов попали непосредственно в жилые дома, от чего произошло возгорание зданий, сообщает пресс-центр АТО.
"В настоящее время обстрел продолжается. Характер разрушений и возможные жертвы среди местных жителей уточняются. Предварительно установлено, что бандиты применили артиллерийские системы калибра более 100 мм, что строго запрещено пунктами Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Читайте такжеШтаб АТО: в минувшие сутки боевики активизировались в сумерках
Как сообщал УНИАН, боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных вблизи Авдеевки, Широкиного и Трехизбенки.
Вчера боевики 13 раз применяли оружие против подразделений Вооруженных сил Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter