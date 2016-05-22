Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке - штаб

Несколько боеприпасов попали непосредственно в жилые дома, от чего произошло возгорание зданий, сообщает пресс-центр АТО.

"В настоящее время обстрел продолжается. Характер разрушений и возможные жертвы среди местных жителей уточняются. Предварительно установлено, что бандиты применили артиллерийские системы калибра более 100 мм, что строго запрещено пунктами Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных вблизи Авдеевки, Широкиного и Трехизбенки.

Вчера боевики 13 раз применяли оружие против подразделений Вооруженных сил Украины.