Боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО вблизи Авдеевки, Широкиного и Трехизбенки

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00.

Читайте такжеСБУ заманила в засаду диверсионную группу боевиков, использовав макет JavelinОтмечается, что ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. Сегодня боевики 13 раз применяли оружие против подразделений Вооруженных сил Украины.

Так, террористы продолжают обстреливать укрепления украинских бойцов, расположенных южнее Авдеевки. Там боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

На Мариупольском направлении противник бил по опорным пунктам сил АТО вблизи Старогнатовки из гранатометов, минометов и вооружения боевых машин пехоты. Защитников Широкиного боевики обстреливали из гранатометов. Также там вел огонь вражеский снайпер.

В Луганской области незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия по украинским воинам, которые несут службу в районе Нового Айдара. Из стрелкового оружия и гранатометов также были обстреляны позиции ВСУ вблизи Трехизбенки.