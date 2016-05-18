Во время концерта "Океану Ельзи" беспилотники боевиков сбрасывали зажигательные гранаты вблизи Мариуполя
Во время концерта "Океану Ельзи" в Мариуполе, на который пришли 30 тысяч зрителей, за несколько десятков километров боевики сбрасывали по позициям сил АТО зажигательные гранаты.
Об этом глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.
"Война не прекращалась ни на минуту во время выступления артистов. За несколько десятков километров от Мариуполя беспилотники боевиков "ДНР" сбрасывали зажигательные гранаты", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеЗа сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских бойцов на Донбассе
Аброськин заверил, что публичный порядок во время концерта "Океан Ельзи" был обеспечен на все 100%.
Ранее штаб АТО сообщал, что за прошедшие сутки в воздушном пространстве над подконтрольной ВСУ территории зафиксированы пролеты 3 вражеских БПЛА. Один из них – ударный, который бомбардировал расположение одного из украинских подразделений взрывными устройствами.