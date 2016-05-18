Во время концерта "Океану Ельзи" беспилотники боевиков сбрасывали зажигательные гранаты вблизи Мариуполя

10:49, 18 мая 2016
Война
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Во время концерта "Океану Ельзи" в Мариуполе, на который пришли 30 тысяч зрителей, за несколько десятков километров боевики сбрасывали по позициям сил АТО зажигательные гранаты.

Фото УНИАН

Об этом глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

"Война не прекращалась ни на минуту во время выступления артистов. За несколько десятков километров от Мариуполя беспилотники боевиков "ДНР" сбрасывали зажигательные гранаты", - отмечается в сообщении.

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Аброськин заверил, что публичный порядок во время концерта "Океан Ельзи" был обеспечен на все 100%.

Ранее штаб АТО сообщал, что за прошедшие сутки в воздушном пространстве над подконтрольной ВСУ территории зафиксированы пролеты 3 вражеских БПЛА. Один из них – ударный, который бомбардировал расположение одного из украинских подразделений взрывными устройствами.

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