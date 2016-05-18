Во время концерта "Океану Ельзи" беспилотники боевиков сбрасывали зажигательные гранаты вблизи Мариуполя

Об этом глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

"Война не прекращалась ни на минуту во время выступления артистов. За несколько десятков километров от Мариуполя беспилотники боевиков "ДНР" сбрасывали зажигательные гранаты", - отмечается в сообщении.

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Аброськин заверил, что публичный порядок во время концерта "Океан Ельзи" был обеспечен на все 100%.

Ранее штаб АТО сообщал, что за прошедшие сутки в воздушном пространстве над подконтрольной ВСУ территории зафиксированы пролеты 3 вражеских БПЛА. Один из них – ударный, который бомбардировал расположение одного из украинских подразделений взрывными устройствами.