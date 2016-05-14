Элитное Опытное в пригороде Донецка превратился в поселок-призрак

Там сейчас живут всего 60 человек, говорится в сюжете ТСН. Меньше только в соседних Песках – там осталось вообще девять местных.

В Опытном нет света, воды и газа. Оборону держит закарпатская 128-я горно-пехотная бригада. Ее бойцы говорят, что сейчас ситуация более-менее стабильная, но террористы все равно не дают о себе забыть. "Вечером постреливали из 7,62. Иногда СПГ залетает", - говорит военный с позывным "Ахмет".

Террористы стреляют чаще ночью. Днем активности мало, и даже диверсионных вылазок не делают.

Читайте такжеПод Дебальцевом вражеский ударный беспилотник со взрывчаткой контузил украинского бойца - журналист

Позиции украинских солдат расположены почти вплотную к разрушенному донецкому аэропорту. Больше всего проблем доставляет метеовышка, откуда стреляют боевики – она очень близко. "Здесь до позиций мало – пару сотен метров", - говорит позывной "Физрук".

До войны он был учителем в школе. Как ни странно, не физического воспитания, а истории. В АТО уже почти два года, побывал в самых драматичных битвах возле Иловайска и Дебальцево. В Иловайском котле пытался деблокировать нашу армию.

"Что мы могли, мы сделали на тот момент. Но пока мы сделали дело, еще приказа не было на выход из Иловайска. Поэтому те пару дней и сыграли ту роль, те потери, которые понесли в конце августа наши подразделения", - рассказал он.

Читайте такжеВ районе АТО нашли сгоревший российский танк и запрещенные противопехотные мины (фото)

"Физрук" получил ранение, но все равно вернулся на войну. Одним из последних выходил из дебальцевского ада. "Были до последнего, до 18 февраля, пока не начали выходить. Стояли на первой линии обороны. На таких рубежах, как Чернухино, блокпост Балу", - рассказал боец.

Когда уже выходили из Дебальцево, "Физрука" вновь ранило. Вражеская пуля попала в ногу. После госпиталя он снова на фронте – и теперь защищает Опытное. Его не пугают пули и артиллерийские снаряды. Он готов воевать до конца, если государство будет выполнять свои обещания.

Читайте такжеВ Дебальцево прибыли около 70 российских нацгвардейцев – разведка

"Ну не знаю, сколько планирую служить – если государство будет относиться и, скажем так, выполнять свои обещания, которые они обещают, безусловно, тогда контрактная армия и такие люди, как я, будут оставаться. Но если будет другая ситуация, то понятно что", - пояснил боец 128-й бригады.