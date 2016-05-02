Появилось видео передвижения военной колонны в оккупированном Луганске
16:18, 02 мая 2016Война
16841 1
В сети опубликовано видео, на котором зафиксировано передвижение по улицам оккупированного Луганска колонны военной техники.
По Луганску ездит колонна военной техники / Скриншот
Видеозапись была опубликована на YouTube.
"30 апреля 2016 г. 5 утра… Луганск... шахтеры отжали", - говорится в описании к видео.
Читайте такжеИС: в направлении Новофедоровки зафиксирована колонна бронетехники и самоходной артиллерии боевиков
По информации СМИ, колонна насчитывает 35 единиц техники. Среди них, в частности, самоходные артиллерийские установки "Нона" и "Гвоздика".
Напомним, ранее УНИАН сообщал, что 29 апреля в Луганск из России вошла колонна из нескольких тентованых грузовиков с живой силой. Как можно увидеть на фотографиях, в город вошли новые российские военные грузовики "Урал" и "Камаз" без номеров, которые никак не могли быть захвачены у украинской армии в качестве трофеев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter