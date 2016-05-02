Появилось видео передвижения военной колонны в оккупированном Луганске

Видеозапись была опубликована на YouTube.

"30 апреля 2016 г. 5 утра… Луганск... шахтеры отжали", - говорится в описании к видео.

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По информации СМИ, колонна насчитывает 35 единиц техники. Среди них, в частности, самоходные артиллерийские установки "Нона" и "Гвоздика".

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что 29 апреля в Луганск из России вошла колонна из нескольких тентованых грузовиков с живой силой. Как можно увидеть на фотографиях, в город вошли новые российские военные грузовики "Урал" и "Камаз" без номеров, которые никак не могли быть захвачены у украинской армии в качестве трофеев.