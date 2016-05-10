Боевики "ДНР" повышают боеготовность подразделений своей "морской пехоты" - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В ходе последних совместных учений "морской пехоты ДНР" с подразделениями морской пехоты ВС РФ в районе между н.п.Безыменное и Самсоново (Новоазовский район) было привлечено маломерное судно ("десантный катер"), 4 ед. БМП-2 и установка РЛС контроля и разведки стрельбы "Зоопарк-1", - говорится в его сообщении.

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Кроме того, по данным ИС, во время проведения учений отрабатывались стрельбы из БМП и стрелкового оружия.

Также, как говорится в сообщении, личный состав параллельно с проведением стрельб отрабатывал десантирование с моря (катер на небольшой скорости подходил к берегу, личный состав - группы по 10-15 чел. - десантировался на берег и отрабатывал вопросы захвата и удержания участка побережья).