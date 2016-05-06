За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный был ранен, погибших нет - Лысенко
13:01, 06 мая 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения АТО один украинский военнослужащий получил ранения, погибших нет.
Один военный получил ранения / mil.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один наш воин получил ранения», - сказал Лысенко.
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